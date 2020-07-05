مواصفات وسعر الهاتف الذكي طراز IKU A20 الجديد

مواصفات وسعر الهاتف الذكي اي كيو IKU A20 الجديد، حيث يبحث مستخدمو الهاتف الجديد عن مواصفاته الفنية، والتي سنتطرق إليها في هذه المقالة، إذ انتشر الهاتف بين السكان بأوسع نطاق في هذه الفترة.

وأصدرت شركة اي كيو IKU A20 التقنية، هاتفها الجديد عام 2019، ولاقى الهاتف رواجًا واسعًا بين السكان، إذ يتميز الجهاز بمواصفات عالية تؤهله، لأن يكون من أفضل الهواتف الذكية بين نظرائها سامسونغ وآيفون العالمية.

وحرصت موقع فلسطين اليوم على توفير مواصفات هاتف اي كيو IKU A20 الحديث، بالإضافة إلى سعره الحالي في محالات بيع الهواتف.

مواصفات الهاتف الذكي اي كيو IKU A20 :

يستخدم الهاتف تقنية الجيل الثاني: 1800 / 1900 / 850 / 900

والجيل الثالث: 2100 / 900

والجيل الرابع: يدعم (الترددات غير معروفه)، في حين لا يدعم تقنية الجيل الخامس.

أما بالنسبة للشرائخ: شريحتين(من نوع Micro-SIM)

WI-FI :

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Wi-Fi hotspot

ويدعم جهاز أي كيو IKU A20 تقنيةBluetooth .

وبالنسبة لـ USB: microUSB v2.0.

وتحديد المواقع: A-GPS / GPS.

التصميم الخارجي لهاتف أي كيو IKU A20 :

الحجم : 156x73.5x9.6 مليمتر

الوزن: 179 جرام

الألوان: الرمادي / الذهبي

شاشة هاتف أي كيو IKU A20:

نوع الشاشة: TN

المساحة: 6.1 بوصه، النسبة الى سطح الهاتف: 80.5%

دقة الشاشة: 1280x600 بيكسل، (231.7 بيكسل لكل بوصه)، التناسب: 21.5:1

داخل الشاشة لهاتف أي كيو IKU A20:

نظام التشغيل: أندرويد الكعكة Pie

المعالج: Spreadtrum Unisoc SC9863A، ثماني النواة (8x 1.6 GHz Cortex-A55) - معالج الرسومات: PowerVR GE8322

الذاكرة: المؤقتة: 2 جيجا، الصلبه: 32 جيجا، الخارجيه: 64

المستشعرات: البصمه / التسارع / القرب

كاميرا هاتف أي كيو IKU A20:

الخلفية: 13 + 0.3 ميجابيكسل، ليد فلاش

الفيديو: [email protected]

الامامية: 5 ميجا بيكسل

كما يحتوي هاتف أي كيو IKU A20 على كاميرتان خلفيتان.

بطارية هاتف أي كيو IKU A20:

السعة: 3000mAh

عيوب هاتف أي كيو IKU A20:

شاشة على هيئة نوتش

ولمعرفة سعر هاتف اي كيو IKU A20 في أي بلد (اضغط هنا) .

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