رام الله تشدد إغلاق بلدة بيتونيا بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا

قررت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم الاحد، تشديد إغلاق بلدة بيتونيا في رام الله، مدة خمس أيام، عقب تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الصحة، أعلنت اليوم إصابة مواطن من بلدة بيتونيا خالط عددًا كبيرًا من المواطنين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات أخرى في محافظات الضفة.

وقالت غنام: إن "طواقم الطب الوقائي تعمل على تتبع خريطة المخالطين وحصرها".

واضافت، ان "قرار إغلاق بلدة بيتونيا تم بالتنسيق مع بلدية بيتونيا وكافة جهات الاختصاص".

وشددت على ضرورة التزام جميع المخالطين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، منبهةً إلى أن الجميع تحت طائلة المسؤولية.

وطالبت المحافظة غنام، جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، من انتقال العدوى لهم.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم، عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات عدة، ما رفع اجمالي الحالات المؤكدة المصابة إلى 4458 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3783، وتعافى 656 مريض، وتوفى 19.