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ارتفاع إصابات فيروس كورونا لدى الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:15 - 05 يوليو 2020
فيروس كورونا في (اسرائيل) فيروس كورونا في (اسرائيل)
تقارير
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سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاحد، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المتلازمة التنفسية من مرض (كوفيد19)، ما رفع اجمالي الإصابات في (إسرائيل).

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، انها سجلت 755 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع اجمالي اعداد المصابين بفيروس كورونا في (إسرائيل) إلى 29,787 مصاب مستوطن، بينهم 86 بحالة خطيرة، "الوفيات 331.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أوعز قبل أشهر، إلى جيشه بتولي ملف مكافحة فيروس كورونا،  بعد أن تفشى في كافة انحاء البلدات المحتلة، وتوقف المنِشآت الاقتصادية والاجتماعية والحيوية، خشية من العدوى.

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