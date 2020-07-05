الاحتلال يزعم سقوط صاروخين في مستوطنات "غلاف غزة"

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة في منطقة "غلاف غزة"، حيثُ زعم أنهما أطلقا من قطاع غزة، فيما اطلقت القبة الحديدية عدد من صواريخها في محاولة للتصدي لصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الاعلام العبري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة، وتم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو المستوطنات".

وأضاف المتحدث، ان " جيشه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وذكر موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية: انه سُمع دوي انفجارات في المستوطنات المحاذية لمنطقة شمال قطاع غزة، ويبدو أن القبة اعترضت أحد الصواريخ.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف قبل أسبوعين، أراضي زراعية في وسط وجنوب القطاع، ما أسفر عن أضرار مادية بمنازل المواطنين نتيجة قوة الانفجارات، وكان حينها قد زعم سقوط صاروخ في البلدات المحتلة الجنوبية.