قاسم: نثمن توقيع عريضة أمريكا اللاتينية بفرض عقوبات على (إسرائيل)

ثمنّ المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الاحد، توقيع قادة ومسؤولين في دول أمريكا اللاتينية على العريضة التي تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات فعالة على الاحتلال الصهيوني.

وكانت العريضة قد دعت إلى تفعيل اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري، ورفع أي حصانة يتمتع بها الاحتلال في ظل خرقه للقانون الدولي بشكل منظم وممنهج بدعم أمريكي.

وقال قاسم، إن: "الموقف الدولي يؤكد دعم حقوق شعبنا في مواجهة عنصرية الاحتلال والذي عبر عنه أكثر من 300 من الشخصيات السياسية والبرلمانية والثقافية في أمريكا اللاتينية من بينهم رؤساء دول ووزراء خارجية سابقون".

ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى ترجمة هذه المواقف والمطالبات الدولية إلى خطوات عملية رادعة للاحتلال عن تنفيذ مخطط الضم وصفقة القرن.

وطالب قاسم، بالعمل على محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على الجرائم المتواصلة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.