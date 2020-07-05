شرطة الخليل تغلق 30 محال تجاري لمخالفة إجراءات السلامة من "كورونا"

أغلقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاحد، 30 محال تجاري في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك لعدم التزام أصحابها بإجراءات السلامة الوقائية من وباء كورونا المستجد.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنها أغلقت تلك المحالات في انحاء المحافظة، خلال حملة ميدانية لعناصر الشرطة، حول المخالفين.

وأوضحت انها تهدف من تلك الاجراءات إلى التعامل مع الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد، وتنفيذا لقرارات الحكومة في مكافحة انتشار مرض فيروس كورونا.

اليوم، أعلنت وزارة الصحة برام الله، عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات عدة، ما رفع اجمالي الحالات المؤكدة المصابة إلى 4458 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3783، وتعافى 656 مريض، وتوفى 19.