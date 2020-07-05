شركة أوبو تعلن عن أحدث هواتفها الذكية لهذا العام

أطلقت شركة أوبو العملاق الصيني لصناعة الهواتف الذكية عن أحدث هواتفها لهذا العام Oppo A92 الذي يأتي بمواصفات حديثة لينافس جميع الهواتف التي تأتي بالفئة المتوسطة، ويأتي الهاتف بتصميم حديث مصنوع من البلاستيك البولي كاربونيت من الخلف والجوانب مع ألوان جديدة ومبهرة تميزه عن الإصدارات السابقة لتناسب جميع الفئات.

تعد شركة أوبو من أقوى الشركات الكبرى المنافسة في صناعة الهواتف الذكية حول العالم وهي تحتل مكانة خاصة لدي الكثير من المستخدمين لأنها تتميز بالسلاسة والأناقة في تصميم هواتفها، ويضم هاتفها الأحدث Oppo A92 شاشة عملاقة تأتي بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل و تعمل بجودة FHD+ مما يجعلها تعطي نسبة سطوع عالية تحت أشعة الشمس وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي كاملة حول الهاتف محفور بجانبها الأيسر الكاميرا الأمامية.

يعمل الهاتف بمعالج جديد وقوي من نوع كوالكوم سناب دراجون 665 ثماني النواة كما يحمل معالج رسوميات من نوع Adreno 610 وهو الموجود في الكثير من الهواتف الرائدة ويتميز بالأداء القوي لتشغيل الألعاب بجرافك ممتاز والسرعة في التنقل بين التطبيقات، كما يحمل الهاتف مساحة ذاكرة عشوائية بحجم 8جيجابيت مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجابيت ويدعم تركيب ذاكرة خارجية.

يضم هاتف أوبو Oppo A92 أربعة كاميرات خلفية تعمل بجودة عالية وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p-30fps مما يجعلها من أقوي الكاميرات.

الكاميرا الأولي تأتي بدقة 48 ميجابيكسل وتدعم التثبيت الإلكتروني وهي الأساسية.

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل وهي مخصصة للتقريب البصري.

الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجابيكسل وهي مخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.

الكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجابيكسل وهي مخصصة لعمل العزل والتصوير أبيض وأسود.

ويضم الهاتف كاميرا أمامية واحدة تعمل بدقة 16 ميجابيكسل ومخصصة لفتح الهاتف عن طريق الوجهة، ويحمل الهاتف بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع،