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القناة 7 العبرية تزعم: 100 فلسطيني هاجموا مجموعة من المستوطنين شرق قلقيلية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 17:12 - 05 يوليو 2020
مستوطنين مستوطنين
تقارير
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زعمت القناة العبرية السابعة أن 100 فلسطيني هاجموا مجموعة من المستوطنين بالقرب من مستوطنة “معاليه شمرون” الواقعة شرق محافظة قلقيلية.

و وفقاً للقناة العبرية، فإن الفلسطينيين استخدموا العصي والحجارة والصخور في مهاجمة المستوطنين، أحد المستوطنين أطلق النار على الفلسطينيين، وتمكن من إخلاء المستوطنين من الموقع.

و أوضحت القناة السابعة أن يوسي دجان رئيس ما يسمى “مجلس مستوطنات السامرة ”  الذي دافع عن المستوطن مُطلق النار على الفلسطينيين، في الطريق لمركز الشرطة الإسرائيلية في مستوطنة “أرئيل”  لمساعدة المستوطنين.

وادعى رئيس مجلس المستوطنات دجان:” “لولا تصرف أحد المستوطنين الذي استخدم سلاحه لحماية حياته وحياة أصدقائه، لكان قد تم تنفيذ عملية إعدام فظيعة ، ولقتل سبعة مستوطنين بدم بارد”.

صحيفة معاريف العبرية كتبت عن الموضوع نفسه، و قالت إن احتكاك بين عدد من المستوطنين وفلسطينيين بالقرب من مستوطنة “معاليه شمرون”، حيث أن اربعة مستوطنين أصيبوا بجراح، ونقلوا للعلاج في مستشفى مائير في كفار سابا، قوات من الشرطة والجيش "الإسرائيلي" في الطريق للمكان.

 

 

 

 

 

 

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