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الصحة "الاسرائيلية": موجة كورونا الثانية ستكون اصعب و مئات المرضى سيكونون في حالة الخطر

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:26 - 05 يوليو 2020
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تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال اليوم الأحد، 5/7/2020 أن موجة الكورونا الثانية ستكون أصعب، وسيكون مئات المرضى في حالة الخطر.

و كان خبراء في جامعة بن غوريون حذروا من أنه بدون اتخاذ إجراءات تقييدية وإغلاق البلاد فإن الإصابات بفيروس كورونا ستزداد بعشرات الآلاف خلال أسابيع.

وحسب ترجيح الخبراء كما نقلت القناة 7 العبرية، سيكون هناك 1000 في حالة خطيرة، وسيموت نحو 500 "إسرائيل" في أغسطس.

يشار إلى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من 800 حالة في اليوم الماضي في رقم غير مسبوق، ليصل العدد الإجمالي إلى 29 ألف و633 مريضا.

 

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