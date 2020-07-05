الاحتلال يستعد لاستبدال طائراته المروحية من نوع يسعور بطائرات جديدة

ذكرت وسائل اعلام عبرية اليوم الأحد أن "اسرائيل" تستعد لاستبدال طائراتها المروحية من نوع يسعور بطائرات جديدة.

و بحسب القناة العبرية الـ 12، فإن شركة لوكهيد وعملاقة الطيران بوينج تتنافسان على بيع طائرة هليكوبتر لسلاح الجو التابع لجيش الإحتلال الإسرائيلي قريباً.

و يستخدم سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي مروحيات الهليكوبتر منذ أكثر من 50 عامًا ، وقبل بضع سنوات بدأ عملية ترقية الطائرات الموجودة لكن الجيش وجد صعوبة في الحصول على قطع الغيار.

وهكذا ، تم شراء 5 طائرات هليكوبتر من فائض البحرية الأمريكية ، بحيث يتم استخدامها كأجزاء دعم لطائرات الهليكوبتر الجوية الموجودة، اشارت القناة العبرية.

و وفقا للقناة الـ 12 العبرية، فإن الشركات المتنافسة حالياً على بيع الاحتلال هي سيكورسكي لوكهيد مارتن CH-53K ، أو بوينج CH47 تشينو.

و نوهت القناة العبرية الى أن سعر الصفقة 1.5 مليار دولار. تخطط القوات الجوية لشراء 24 طائرة هليكوبتر (سرب واحد). حتى قبل تولي رئيس الأركان الجديد ،