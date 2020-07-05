أسعار الذهب في قطر اليوم الأحد 5/7/2020

أسعار الذهب في قطر اليوم الاحد 5-7-2020 بالريال القطري ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ترصد لكم سعر جرام الذهب بالريال القطري، وسعر الأونصية بمختلف أعيرة الذهب.

وقد جاءت سعر الذهب في قطر اليوم الاحد 5-7-2020 كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم: 207.52 ريال قطري.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم: 190.22 ريال قطري.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم: 181.58 ريال قطري.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم: 155.64 ريال قطري.

سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 6,449.82 ريال.

سعر أونصة الذهب عيار 22 قيراط: 5,920.93 ريال.

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 5,643.59 ريال.

سعر أونصة الذهب عيار 18 قيراط: 4,837.36 ريال.