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أسطورة الكرة البرازيلية: قد نشاهد ميسي ورونالدو بفريق واحد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:09 - 05 يوليو 2020
تقارير
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أفاد النجم البرازيلي ريفالدو، بأن ليونيل ميسي قد ينهي مشواره الكروي بخطوة مثيرة للغاية، تتمثل باللعب إلى جانب منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ريفالدو قوله في تصريحات صحفية، إن ميسي غير راض عن الوضع في نادي برشلونة الإسباني، خصوصا بعد بيع آرثر ميلو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا مقابل 72 مليون يورو، هذا إلى جانب سعي الفريق الكتالوني لاستعادة نيمار، نجم باريس سان جرمان.

ولفت ريفالدو إلى أن جميع هذه الظروف تجعل صفقة انتقال ميسي ليوفنتوس ممكنة، لتكون واحدة من أغرب الصفقات في تاريخ كرة القدم.

 

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