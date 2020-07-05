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إصابة قاضٍ بمحكمة بداية وصلح بيت لحم بفيروس "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:38 - 05 يوليو 2020
كورونا كورونا
تقارير
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أكد المركز الإعلامي القضائي، لمجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، إصابة القاضي عمار القواسمة، ويعمل في محكمة بداية وصلح بيت لحم، قد أصيب بفيروس (كورونا)، (كوفيد- 19).

ونوه في تصريح على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن القاضي يقيم في محافظة الخليل، وحضر إلى مقر المحكمة آخر مرة، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن العمل في محاكم محافظتي الخليل، وبيت لحم بالحد الأدنى، نظراً للظروف الحالية.

وقال: "وعليه يستبعد الطاقم الطبي المختص، أن تكون العدوى قد انتقلت إلى القاضي عمار القواسمة من المحكمة، أو أن هناك احتمالاً لنقلها لمن تواجد في مبنى المحكمة في اليوم المذكور".

 

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