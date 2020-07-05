وفاة مواطنة سبعينية اثر اصابتها بفيروس كورونا في مخيم الفوار بالخليل

أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الأحد 5/7/2020 وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار في محافظة الخليل، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

و أوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض مزمنة.

و بحسب الوزيرة الكيلة، فإن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل اليوم ارتفع إلى 3 حالات.

وكانت الصحة، أعلنت صباح اليوم، تسجيل وفاة مواطنين اثنين، أحدهما سبعيني والثاني أربعيني في محافظة الخليل، وإصابة 208 آخرين في مختلف المحافظات، بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 20 وفاة، وحصيلة الإصابات إلى 4458 إصابة.