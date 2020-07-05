رغم تحويلها من المالية.. 4 بنوك لم تصرف رواتب الأسرى

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الاحد، ان عشرات المكالمات وردت للهيئة من ذوي الأسرى تفيد بأن بعض البنوك لم تصرف رواتب ابنائهم المعتقلين.

واكد ابو بكر، ان وزارة المالية قامت بتحويل جميع رواتب الأسرى الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، الا ان بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف رواتب الاسرى.

واوضح، بانه ومنذ الخميس الماضي والهيئة تستقبل مكالمات وشكاوي الاسرى وذويهم بعدم صرف الراتب، وان الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن.

وطالب ابو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الاسرى وعدم تعطيل أيا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي.