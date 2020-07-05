قصة تحرش "وحش الجامعة" بـ 100 طالبة جامعية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حادثة غريبة تتعلق بتحرش طالب يدعى أحمد بسام زكي الملقب بالوحش في طالبات الجامعة الأمريكية.

وروت فنانة مصرية معروفة قصة تحرش "وحش" الجامعة الأمريكية في القاهرة بها إلى جانب أكثر من 100 فتاة من طالبات الجامعة وقعن ضحية تحرشه الجنسي بهن طوال سنوات دراسته هناك.

وأثارت الفنانة الشابة للا فضة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب روايتها قصتها مع المتحرش أحمد بسام زكي بعد انكشاف فضيحة تحرشه بأكثر من 100 فتاة من الجامعة الأمريكية.

وقالت الفنانة الشابة للا فضة عبر خاصية القصص المصورة، بحسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستغرام"، أنها تعرف هذا الشاب، وتحدثا سويا من قبل، وكان من الممكن أن تكون إحدى ضحاياه.

وتابعت: "أنتوا مستوعبين المكتوب؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين، أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".

وأضافت: "مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب، مش عايزة حد يقول حرام مستقبله، كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير".

والفنانة للا فضة هي ابنة مصور المشاهير خالد فضة، درست في معهد الموسيقى في الجامعة الأمريكية.

وهي مؤلفة وعازفة موسيقية، تقدم نوعا مختلفا من الموسيقى على طريقة "الأندرغراوند"، ومن أبرز أغانيها أغنية تحمل اسم "حكاية قبل النوم".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام المصرية، يوم الخميس، روايات مثيرة عن جريمة تحرش جنسي بشعة طالت أكثر من 100 فتاة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط مطالبات بمحاسبة المتهم.