أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 5/7/2020

أسعار الذهب في الأردن من خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2020، مقابل الدينار والدولار تهم المواطن الأردني وأصحاب محلات الصرفة، الذين يسعون للتعرف على آخر أسعار الذهب في كافة محلات الصاغة.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ترصد لكم أسعار الذهب في الأردن بجميع عياراته اليوم الأحد والتي جاءت على النحو التالي :-

اسعار الذهب عيار 24 40.48 دينار $57.09

سعر الذهب عيار 22 37.10 دينار $52.33

اسعار الذهب عيار 21 35.42 دينار $49.95

اسعار الذهب عيار 18 30.36 دينار $42.82

سعر الذهب عيار 14 23.61 دينار $33.30

سعر الذهب عيار 12 20.24 دينار $28.54

اسعار أوقية الذهب 1,259 دينار $1,775

اسعار جنيه الذهب 283.34 دينار $399.62

اسعار كيلو الذهب 40,477 دينار $57,087