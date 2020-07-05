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أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 5/7/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:21 - 05 يوليو 2020
أسعار الذهب في الاردم أسعار الذهب في الاردم
تقارير
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أسعار الذهب في الأردن من خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2020، مقابل الدينار والدولار تهم المواطن الأردني وأصحاب محلات الصرفة، الذين يسعون للتعرف على آخر أسعار الذهب في كافة محلات الصاغة.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ترصد لكم أسعار الذهب في الأردن بجميع عياراته اليوم الأحد والتي جاءت على النحو التالي :-

اسعار الذهب عيار 24    40.48 دينار    $57.09
سعر الذهب عيار 22    37.10 دينار    $52.33
اسعار الذهب عيار 21    35.42 دينار    $49.95
اسعار الذهب عيار 18    30.36 دينار    $42.82
سعر الذهب عيار 14    23.61 دينار    $33.30
سعر الذهب عيار 12    20.24 دينار    $28.54
اسعار أوقية الذهب    1,259 دينار    $1,775
اسعار جنيه الذهب    283.34 دينار    $399.62
اسعار كيلو الذهب    40,477 دينار    $57,087

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