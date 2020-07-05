تردد قناة اليرموك الفضائية الجديد على عرب سات ونايل سات

أضحت قناة اليرموك الفضائية الأردنية من أبرز القنوات التي يتابعها المشاهدين العرب، وذلك كونها تقدم العديد من المسلسلات التاريخية التركية، ومع تغير تردد قناة اليرموك، نضع بين ايديكم التردد الجديد والمعتمد من القناة.

وتعتبر قناة اليرموك من أشهر المحطات التي تقدم مسلسلات تركية هادفة، إذ منها المسلسلات الدرامية الواقعية والتاريخية الإسلامية، وهي من المسلسلات التي تجذب المشاهدين اليها.

ومن أبرز المسلسلات التي تعرضها قناة اليرموك مسلسل قيامة ارطغرل الذي تدور أحداثه حول تأسيس الدولة العثمانية وأن الذي أسسها هو عثمان هو الذي جاء للحكم بعد وفاة أبيه وحرص على أن يكون الحكم كما كان يفعل أباه.

قصة مسلسل أرطغرل (قيامة عثمان):

يحكي المسلسل عن الصراعات التي كانت تتواجد بين العثمانيين مع المغول والصليبيين والتتار وكان عثمان قائد الجيش كان يتبعه الكثير من الجنود الأبطال و يذاع هذا المسلسل أسبوعيا كل يوم خميس الساعة 8 بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الإمارات والسعودية وينتظر المشاهدون الحلقات الجديدة من هذا المسلسل.

تردد قناة اليرموك الفضائية 2020 على النايل سات

نجحت القناة في تقديم عدد كبير من المسلسلات التركية الشيقة وتعرضها القناة مدبلجة لكي تساعد المشاهد على فهم ما يدور في المسلسل وتعمل القناة على مدار اليوم لكي تساعد المشاهد للبقاء في منازلهم على قدر المستطاع في ظل الظروف التي نمر بها كما تعرض القناة سلسلة كبيرة من البرامج ومن أشهر البرامج التي تقدمها القناة برنامج صحتك تاج وهذا البرنامج يستضيف أكبر الدكاترة لمناقشة المرضى وهذا البرنامج يستفيد منه المشاهدين.

Al yarmouk TV 2020

تعد هذه القناة مجانية بدون اشتراك فلا تكلف المشاهد أي شئ لذلك يبحث عنها الآلاف من المشاهدين لمتابعة الحلقات الجديدة من المسلسلات والبرامج التي تقدمها القناة ويمكن استقبال إشارة القناة بكل سهولة وبصورة واضحة وذلك من خلال الترددات التالية :-