غيابات في فريق ريال مدريد لمواجهة بيلباو

كشف مدرب فريق ريال مدريد، زين الدين زيدان عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة أتلتيك بيلباو، غداً الأحد، ضمن الجولة الـ34 من الليجا، على أرضية ملعب " سان ماميس ".

واستدعى المدرب الفرنسي 23 لاعباً من أجل التواجد في اللقاء، وقد شهدت القائمة غياب إيدين هازارد ورافائيل فاران وناتشو للإصابة، بينما تم إستبعاد جيمس رودريجيز بقرار فني.

وجاءت القائمة المستدعاة كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، مارسيلو, ميندي، خافي هيرنانديز.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكيز، يوفيتش، أسينسيو، ابراهيم دياز، ماريانو، رودريجو، فينيسيوس.