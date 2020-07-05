غسان نمر: تمديد إغلاق محافظات الضفة غير مرتبط بتمديد حالة الطوارئ

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في الضفة الغربية غسان نمر، أن تمديد إغلاق مدن الضفة الغربية الذي ينتهي مساء الثلاثاء، يعتمد على تقارير لجنة الطوارئ العليا، واجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الوضع الوبائي في محافظة الخليل.

و أوضح نمر أن الإعلان الجديد لحالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس اليوم الأحد، لا يعني بالضرورة تمديد الإغلاق الحالي.

و أشار الى أن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية سيجتمع غدا الاثنين بلجنة الطوارئ العليا وقيادة الأجهزة الأمنية، ويترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبعدها يقرر بالتنسيق مع الرئيس تمديد الإغلاق الحالي من عدمه.

أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الأحد، مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الامن والاستقرار".

يذكر، أن دراسة كشفت أن فلسطين تصدرت قائمة دول العالم، خلال الأسبوع الماضي، من حيث نسبة زيادة عدد الوفيات جراء فيروس كورونا.

وبين موقع "corona.ps"أن فلسطين سجلت 12 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، أي بزيادة 240%.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم الأحد 5/7/2020، وفاة 3 حالات وفيات جديدة في محافظتي الخليل ونابلس بالضفة المحتلة.

وقد أوضحت وزيرة الصحة د. مي كيلة، أن مواطنين اثنين توفيا أحدهما سبعيني والثاني أربعيني في محافظة الخليل إثر إصابتهما بفيروس كورونا، وقد كانا يعانيان من أمراض مزمنة، يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى ١٩.

فيما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة وفاة مواطنة (٧٢ عاما) من سكان مدينة نابلس إثر إصابتها بفيروس كورونا.