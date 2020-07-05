مناشدة عاجلة لوزيرة الصحة من عائلة الطفل محمد أبو غلوة

وجهت عائلة الطفل محمد أبو غلوة، مناشدة عاجلة لوزير الصحة الفلسطينية الدكتور مي كيلة، بضرورة توفير حليب لطفلها الرضيع الذي انقطع من مستشفيات قطاع غزة.

وأوضحت عائلة أبو غلوة، أن طفلها يُعاني من اسهال مزمن بسبب خلل بالبنكرياس والأمعاء وعلاجه الوحيد اعتماد هذا الحليب حيث انقطع من مستشفيات القطاع.

وأضافت العائلة، أن طفلها يُعاني من مرض سوء الامتصاص بالأمعاء وخلل بإنزيمات البنكرياس، وقد توقف سفره بسبب "جائحة كورونا"، وكان من المفترض أن يستكفي علاجه بالخارج، إلا أن الظروف منعته من أن يسافر، وقد تم تشخيص المرض ونوع العلاج بناء على تقارير مستشفى المقاصد وأنه يحتاج إلى حليب خاص حتى يكتمل نمو أمعائه.

وقالت العائلة: "إن الحليب لم يتوفر داخل المستشفيات وتم إبلاغنا بعدم وجود الحليب، وقد ساءت حالة الطفل مجدداً، وأصبح يعاني من الإرجاع والإسهال مجدداً، وأصبح بحالة جفاف ويعيش على المحلول الوريدي لعدم توفر حليبه الخاص".

أما نوع الحليب فهو كالتالي:"Nutramigen الحليب الأول، Neocate الحليب الثاني، Pregestimil الحليب الثالث".