موعد عمل جميع فنادق البحر الأحمر في مصر

كشف مسؤول مصري عن موعد عمل جميع فنادق البحر الأحمر في الغردقة والجونة وسفاجا.

وتوقع رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر بمصر، علاء عاقل عودة جميع فنادق البحر الأحمر للعمل مجددا خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، لكن بنسب إشغال ضعيفة.

وقال علاء عاقل في تصريحات لوكالة "رويترز": "هناك 149 فندقا حصلوا على شهادة استيفاء الضوابط العامة للترخيص باستقبال الزائرين الصادرة من وزراتي السياحة والصحة، وتجري معاينة 49 فندقا آخر".

وتسببت إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى توقف شبه تام لقطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.

لكن تقرر في الآونة الأخيرة السماح للفنادق بالعمل من جديد مع خفض نسب الإشغال إلى 50%، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع الشهر الحالي.