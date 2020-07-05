غانتس يرد على تهديدات نتنياهو !

أعتبر وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس اليوم الأحد 5/7/2020، بأن إجراء انتخابات مبكرة أمر “غير مسؤول” و”سيئ للغاية” بالنسبة "لإسرائيل" في الوقت الراهن.

صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلت تصريحات إذاعية لغانتس “لقد انضممت إلى الحكومة (بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) من أجل منع الذهاب لانتخابات رابعة… أنا لا أخشاها، فقد خضت ثلاث انتخابات بالفعل، ولكني أعتقد أنه يجب في هذه المرحلة الابتعاد بإسرائيل عن انتخابات جديدة”.

تصريح غانتس جاءت بعد تهديد نتنياهو بالدعوة لإنتخابات جديدة إذا لم تتم الموافقة على موازنة سنوية خلال الأسبوع الجاري. وبينما يدعم نتنياهو وأغلبية حزبه “الليكود” موازنة سنوية، فإن حزب غانتس “أزرق أبيض” إلى جانب العديد من أعضاء حزب الليكود نفسه يدعمون موازنة نصف سنوية.

وقال نتنياهو :“أعتزم طرح الموازنة (للتصويت) في غضون أسبوع… رغم معارضة أزرق أبيض، إذا كانوا يريدون إجراء انتخابات، فإن هذه مشكلتهم”.

وقال غانتس إن أهم القضايا لإسرائيل في هذه المرحلة هي مواجهة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية، والانقسامات في المجتمع الإسرائيلي، وأمن الدولة.