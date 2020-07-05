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داخلية رام الله:الإغلاق الحالي ينتهي الثلاثاء وقرار تمديده من عدمه غداً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:55 - 05 يوليو 2020
انتشار عناصر السلطة بعد اغلاق الضفة بسبب تفشي كورونا وعودة العالقين من الخارج (15) انتشار عناصر السلطة بعد اغلاق الضفة بسبب تفشي كورونا وعودة العالقين من الخارج (15)
تقارير
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أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية العميد د.غسان نمر ، ان الإعلان الجديد لحالة الطوارئ الذي أصدره رئيس السلطة اليوم، لا يعني بالضرورة تمديد الإغلاق الحالي.

وقال د.نمر إن تمديد الإغلاق الحالي الذي ينتهي مساء الثلاثاء، يعتمد على تقارير لجنة الطوارئ العليا، واجتماع مجلس الوزراء غدا، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الوضع الوبائي في محافظة الخليل.

وأوضح أن رئيس الوزراء سيجتمع غدا بلجنة الطوارئ العليا وقيادة الأجهزة الأمنية، ويترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبعدها يقرر بالتنسيق مع الرئيس تمديد الإغلاق الحالي من عدمه.

وأصدر الرئيس ، اليوم الأحد، مرسوما بإعلان جديد لحالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".

 

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