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وعد أمريكي جديد بصدور قرار الضم خلال 45 يوماً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:36 - 05 يوليو 2020
الضم جريمة الضم جريمة
تقارير
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قالت صحيفة "اسرائيل اليوم" الأحد 5/7/2020 ، بأن الولايات المتحدة ستصدر قرارها بشأن ضم الاحتلال لأراض من الضفة الغربية وغور الأردن"في غضون 45 يوما".

أكد مسؤولون بارزون في البيت الأبيض لرئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية "مورتون كلاين" أن "المدى الأمريكي للبت في مسألة السيادة "الإسرائيلية" يتراوح بين شهر و 45 يوما".

المسؤولون أكدو  لكلاين إن "احتمالات الموافقة على مبادرة السيادة تزيد عن 50%".

وتوقف بحث مسؤولي الإدارة الأمريكية لقضية الضم خلال اليومين الماضيين بسبب احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي. ومن المتوقع استئناف المداولات الداخلية في البيت الأبيض والمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الكثير من مسؤولي الاحتلال والولايات المتحدة أكدوا على وجود صعوبات في تنفيذ خطة السيادة، لكنهم أكدوا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

 

 

 

 

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