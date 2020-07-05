الصحة : تسجيل 208 إصابات بكورونا يرفع إجمالي الاصابات في فلسطين لـ4458

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الأحد 5/7/2020 ، عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي (الساعة 9:00) أمس وحتى الساعة 9:00 صباح اليوم، بينها 185 في محافظة الخليل، و11 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة طولكرم، و10 إصابات في محافظة نابلس.

وقالت الصحة خلال البيان الصباحي اليومي انه تم تسجيل 19 حالة تعافٍ لمصابين من فيروس كورونا، 18 منهم في محافظة نابلس، وحالة في محافظة جنين.

- العدد الإجمالي للإصابات: 4458

- عدد الحالات النشطة: 3783

- عدد حالات التعافي: 656

- عدد حالات الوفاة: 19