مصدر أمني لبناني: الخروقات الأمنية باتت ككرة ثلج

فلسطين اليوم-وكالات

أشار مصدر أمني لبناني بارز إلى أن حوادث الخروقات باتت أشبه بكرة ثلج تكبر يوماً بعد يوم وتطرح الكثير من علامات الاستفهام حول ما سيكون عليه الأمن اللبناني قبل الانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران (يونيو) المقبل. وأكد المصدر أن الجيش والأجهزة اللبنانية بوحداتها كافة عازمة على الحفاظ على أمن المواطنين ، كاشفا عن وجود خطة أمنية لمعالجة الحوادث المتنقلة والتضييق على مفتعليها الساعين إلى إرباك الأمن في الداخل باعتبار "أن المزاج الشعبي واستطلاعات الرأي على الأرض لا تناسبهم".

وتحدث المصدر عن "خطة لإرباك الجيش والقوى الأمنية وتشويه صورتها والتشكيك في قدرتها على ضبط الأمن قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات". وقالت الصحيفة إنه في شريط الحوادث الأمنية التي أصبحت يومية أقدم مجهولون في بلدة الخيام الحدودية على إحراق سيارة يملكها رئيس تيار "الانتماء اللبناني" أحمد الأسعد - المرشح للانتخابات النيابية في الجنوب - وهي موضوعة في تصرف أحد مناصريه المدعو عصام أسعد العبد الله. وقد أتت النيران عليها بالكامل. كذلك أقدم ثلاثة مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة جيب على سلب خمسة ملايين ليرة (حوالي 3310 دولار) من محطة وقود في محلة نهر الموت مدخل بيروت الشمالي - الشرقي.