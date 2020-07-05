من هو البطل المصري صاحب الجمجمة "5942" الذي كان بين رفات مقاومي الجزائر

استقبلت السلطات الجزائر، أمس الاول الجمعة 3/7/2020، رفات 24 مقاوما قتلوا في بداية القرن 19 عند دخول الجيش الفرنسي الأراضي الجزائرية ، من بينها صاحب الجمجمة رقم 5942 وهو "مصري من محافظة دمياط سقط في المواجهات مع الاحتلال الفرنسي قبل 170 عاما".

ونوهت السلطات إلى أن البطل المصري يدعى موسى بن الحسن المدني الدرقاوي، والذي لقب باسم "صاحب الجمجمة رقم 5942".

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، عمل الدرقاوي كمستشار عسكري للشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة (منطقة بسكرة 1849).

وأشارت الوكالة إلى أنه في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم 26 نوفمبر لسنة 1849 علقت جماجم الشيخ بوزيان وابنه الحسن وموسى الدرقاوي على أعمدة، وانه تم "التمثيل بها" في أحد المعسكرات.