يشهد الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الأحد 5/7/2020 الارتفاع مقابل الليرة السورية بعد انخفاض بسيط دام لعدة أيام منذ بدء تطبيق قانون القيصر" قانون العقوبات الامريكية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الامريكي في السوق السوداء اليوم 5/7/2020 ، 1250 ، بعد ان كان في السابق 704 ليرة .

السوريون يهتمون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري

المصرف المركزي السوري حدد في وقت سابق ، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، "سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة".

ويهتم السوريون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري

سعر صرف الدولار الامريكي يشهد ارتفاعاً مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 5/7/2020: