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صلاة الجماعة لمصابي "كورونا" في الأردن حرام شرعاً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:25 - 05 يوليو 2020
وفاة حالات كورونا وفاة حالات كورونا
تقارير
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أكدت دائرة الإفتاء الأردنية أمس السبت ،  أن مشاركة الشخص المصاب بفيروس كورونا أو المشتبه بإصابته بالفيروس في صلاة الجماعة "حرام شرعا".

الإعلان عن تحريم مشاركة المصابين في معرض رد الدائرة على سؤال حول الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة ولا يتوجب عليهم حضورها، وخاصة في ظلّ انتشار وباء كورونا.

وورد الرد كالتالي: "يحرم على من أصيب بمرض معد أو اشتبه بإصابته به، أن يحضر صلاة الجماعة، إن كان سينقل المرض للآخرين من خلال مخالطتهم".

و"يجب عليه أن يأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة، كالحجر الصحي، ويحرم عليه إخفاء إصابته بالمرض حتى لا يؤذي الآخرين".

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