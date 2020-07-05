تفاصيل أسباب وفاة مصابين"بكورونا" في الخليل الذي أعلن عن وفاتهم اليوم؟

أعلنت وزيرة الصحة د مي كيلة وفاةَ مواطِنَين احدهما في السبيعنات من عمره والاخر في الاربعينات بفيروس كورونا في محافظة الخليل ويعانيان أمراضاً مزمنة ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 19 حالة وفاة، وارتفاع حصيلة الاصابات منذ بداية الجائحة إلى 4250.

واشارت كيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم"، ان أحد المتوفين الذي أعلن عن وفاته اليوم كان مصابا بمرض السرطان وتوفي في منزله لأنه رفض الدخول الى المشفى لتلقي العلاج والثاني يعاني من فشل كلوي .

وبينت الوزيرة كيلة إن عدد الحالات النشطة بفايروس كورونا في فلسطين 3597 ، من بينها 8 حالات خطيرة في العناية المكثفة ، محذرةً من امكانية تمديد فترة الإغلاق إذا ما التزم المواطنون بالحجر واتخاذ التدابير الصحية اللازمة ، الأمر الذي سيزيد من خطورة الوضع الوبائي.

وفيما يتعلق بالإعلان عن توظيف 280 كادر طبي ، أوضحت كيلة أنه تم عقد امتحانات ومقابلات لكل المتقدمين، وأن القوائم جاهزة بالتسلسل حسب تاريخ اعلانات المتقدم.