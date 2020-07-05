سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم 5/7/2020

مازال سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يشهد اليوم الأحد 5/7/2020هبوطاً حاداً في السوق السوداء.
ويواصل اللبنانيون البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على محركات البحث.
وتعرض إليكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في السوق السوداء للصيرفة.
وقد بلغ ليرة لبنانية= 0.0007 دولار أمريكي
فيما بلغ 1 دولار أمريكي = 1,515.0000 ليرة لبنانية
تفاصيل التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الأمريكي
السعر الحالي 0.0007
سعر الشراء 0.0007
سعر البيع 0.0007
سعر الافتتاح 0.0007
1 أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في آخر 10 أيام
04-يوليو 1 LBP 0.0007 USD
03-يوليو 1 LBP 0.0007 USD
02-يوليو 1 LBP 0.0007 USD
01-يوليو 1 LBP 0.0007 USD
30-يونيو 1 LBP 0.0007 USD
29-يونيو 1 LBP 0.0007 USD
28-يونيو 1 LBP 0.0007 USD
27-يونيو 1 LBP 0.0007 USD
26-يونيو 1 LBP 0.0007 USD
25-يونيو 1 LBP 0.0007 USD
جدير بالذكر، أن عملة لبنان: الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية (LBP) هو العملة المستعملة في لبنان.
رمز عملة الليرة اللبنانية: هو ل.ل
العملات المعدنية لعملة الليرة اللبنانية: 50, 100, 250, 500 pounds
العملات الورقية لعملة الليرة اللبنانية: 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 pounds