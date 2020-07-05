سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم 5/7/2020

مازال سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يشهد اليوم الأحد 5/7/2020هبوطاً حاداً في السوق السوداء.

ويواصل اللبنانيون البحث عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على محركات البحث.

وتعرض إليكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في السوق السوداء للصيرفة.

وقد بلغ ليرة لبنانية= 0.0007 دولار أمريكي

فيما بلغ 1 دولار أمريكي = 1,515.0000 ليرة لبنانية

تفاصيل التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الأمريكي

السعر الحالي 0.0007

سعر الشراء 0.0007

سعر البيع 0.0007

سعر الافتتاح 0.0007

1 أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في آخر 10 أيام

04-يوليو 1 LBP 0.0007 USD

03-يوليو 1 LBP 0.0007 USD

02-يوليو 1 LBP 0.0007 USD

01-يوليو 1 LBP 0.0007 USD

30-يونيو 1 LBP 0.0007 USD

29-يونيو 1 LBP 0.0007 USD

28-يونيو 1 LBP 0.0007 USD

27-يونيو 1 LBP 0.0007 USD

26-يونيو 1 LBP 0.0007 USD

25-يونيو 1 LBP 0.0007 USD

جدير بالذكر، أن عملة لبنان: الليرة اللبنانية

الليرة اللبنانية (LBP) هو العملة المستعملة في لبنان.

رمز عملة الليرة اللبنانية: هو ل.ل

العملات المعدنية لعملة الليرة اللبنانية: 50, 100, 250, 500 pounds

العملات الورقية لعملة الليرة اللبنانية: 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 pounds