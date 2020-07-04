هذه العلامة تدل على نقص فيتامين B12 في جسمك!

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض نقص فيتامين B12، التي قد تتطور ببطء شديد على مدى فترة طويلة من الزمن.

ويشكل فيتامين B12 عنصرا حاسما في صحة الجسم، لأنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. ويمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة.

وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من أعراض لم تشخص، أن يأخذوا في الاعتبار أنهم قد يعانون من نقص فيتامين B12.

ويمكن أن يكشف اختبار الدم السريع ما إذا كان ينبغي إضافة المزيد من فيتامين B12 إلى نظامك الغذائي. وقد تكون معرضا لخطر الحالة إذا بدأت في تطوير رؤية ضبابية.

ويمكن أن تحدث التغييرات في النظر بسبب عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين B12، في النظام الغذائي.

ويلعب هذا الفيتامين دورا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي. ومع ذلك، يمكن أن يسبب نقصه تلفا في العصب البصري نتيجة لتغيرات الجهاز العصبي.

وقالت أخصائية التغذية هيلين ويست، إن أحد اعراض نقص فيتامين B12 هو عدم وضوح الرؤية او اضطرابها.

وكشفت لموقع Healthline الطبي: "يمكن أن يحدث هذا عندما يؤدي نقص B12 غير المعالج، إلى تلف في العصب البصري الذي يؤدي إلى عينيك. ويمكن أن يؤدي الضرر إلى تعطيل الإشارة العصبية التي تنتقل من عينك إلى دماغك، ما يضعف الرؤية. وتُعرف هذه الحالة باسم الاعتلال العصبي البصري. وعلى الرغم من أنه ينذر بالخطر، إلا أنه يمكن عكسه من خلال مكملات B12".

وقد تؤثر الرؤية المشوشة على نظرك بالكامل، أو على أجزاء صغيرة من مجال الرؤية.

ولكن، لمجرد أنك تعاني من رؤية ضبابية، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك نقص فيتامين B12، فيمكن أن يكون سبب عدم وضوح الرؤية أيضا إعتام عدسة العين أو الصداع النصفي أو إصابة العين.

وتشمل العلامات التحذيرية الأكثر شيوعا لنقص فيتامين B12: التعب واليرقان والشعور بالدوار.

الجدير بالذكر أن أفضل مصادر فيتامين B12 تشمل: لحم البقر والبيض والسلمون