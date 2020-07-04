حكم الصلاة على المنتحر.. د.سميح حجاج

في المسألة ثلاثة أقوال :

القول الأول: الحنابله قالوا يصلى عليه عوام الناس دون الوجهاء ودليلهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنتحر ، عقوبةً له ، وزجراً لغيره أن يفعل فعله ، وأذن للناس أن يصلوا عليه ، فيسن لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على المنتحر تأسيّاً بالنبي صلى الله عليه وسلم .

القول الثاني: مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والبخاري أنه لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه ودليلهم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ( أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمَشاقص فلم يصل عليه ) رواه مسلم.

قال النووي :

" المَشاقص : سهام عراض .

وفي هذا الحديث دليل لمن يقول : لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه.

القول الثالث: قال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء : يصلى عليه وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة ".