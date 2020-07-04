الشرطة تغلق 11 محلا وصالة رياضية في جنين

أغلقت الشرطة 11 محلا تجاريا، اليوم السبت، وصالة رياضية لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق الذي فرضته حالة الطوارئ في جنين.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه بناء على تعليمات مدير شرطة محافظة جنين العميد عزام جبارة قام عدد من ضباط وعناصر الشرطة بجولات في مناطق متفرقة من المحافظة، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الإغلاق التي فرضتها حالة الطوارئ، والتأكد من المحال التجارية التي سمح لها بممارسة عملها مع التزامها بالإجراءات الوقائية والصحية، حيث تم إغلاق 11 محلا تجاريا وصالة رياضية والقبض على اثنين من أصحاب المحلات لعدم التزامهم بقرار الإغلاق في المحافظة.

من جهته، دعا العميد جبارة المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة والبقاء بالمنازل وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى، وأصحاب المحال التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس وعدم انتشاره.