3 أسرى من الجهاد يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل ثلاثة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أعواماً جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الصهيوني، وأضافت مهجة القدس أن الأسرى هم:

الأسير المجاهد عبد الغني محمد علي إنشاصي (36 عاماً)؛ من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أنهى ثمانية عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني انشاصي بتاريخ 04/07/2002م؛ وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة (20) عاماً بتهمة المشاركة في نشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال، وهو من مواليد بتاريخ 23/12/1984م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن نفحة الصحراوي.

والأسير المجاهد بسام شفيق عطية اكتيع (48 عاماً)؛ من حي التفاح قضاء مدينة غزة، والأسير المجاهد أيهم فؤاد نايف كمامجي (34 عاماً) من بلدة كفر دان قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة أنهيا أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخلان اليوم عامهم الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

واعتقلت قوات الاحتلال اكتيع كمامجي من مدينة رام الله بتاريخ 04/07/2006م؛ وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية حكماً بحق الأسير اكتيع بالسجن المؤبد ومؤبدان بحق الأسير كمامجي بتهمة المشاركة في خطف وقتل جندي صهيوني.

يشار إلى أن الأسير بسام اكتيع ولد بتاريخ 17/04/1972 م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، ويقبع حالياً في سجن رامون؛ وقد توفى والده قبل أيام وهم ينتظر ضم نجله الأسير بسام، أما الأسير أيهم كمامجي ولد بتاريخ 06/06/1986م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن جلبوع.