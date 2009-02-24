فلسطين اليوم – قسم المتابعة

أكد مسؤول بارز في الصناعات العسكرية الروسية أن موسكو ستواصل تعزيز تعاونها العسكري مع طهران، مستغرباً الضجة التي أثيرت حول مسألة بيع صواريخ مضادة للطائرات من طراز أس - 300 إلى إيران.

وقال إن أي حظر دولي لم يُفرض على تزويدها بأنظمة دفاعية متطورة.

وفي حديث أدلى به لصحيفة الحياة اللندنية خلال مشاركته في معرض الدفاع الدولي في أبو ظبي قال نيكولاي ديميديوك نائب رئيس المؤسسة المسؤولة عن الصادرات العسكرية الروسية إن بلاده لا ترى ما يمنع تعزيز التعاون مع إيران في المجال العسكري وانها تعمل وفق المعايير والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.

واشار المسؤول الروسي الى أن أي دولة عربية تطلب شراء نظام أس - 300 ستحصل على النسخة ذاتها التي ستُزود بها إيران ولن يتم إدخال تعديلات إضافية عليها.