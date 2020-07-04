رئيس الكنيست السابق يكشف: ترامب هو من أوقف خطة الضم "الإسرائيلية"!

كشف رئيس الكنيست "الإسرائيلي" السابق، إبراهام بورغ، اليوم السبت، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو من أوقف خطة "الضم"، لأنه الآن لم يعد مناسبا له.

وقال بورغ في حوار مع صحيفة إيطالية، إن "ترامب هو من أوقف الضم، لأنه الآن لم يعد مناسبا له، ولم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن".

وأضاف، أن "ترامب ونتنياهو يملكهما جنون النرجسية، عديمي الضمير والأخلاقيات، مستعدان للانقلاب على أي شخص فقط لإنقاذ أنفسهما، والحفاظ على السلطة".

وحول موعد تطبيق خطة "الضم" الإسرائيلية، أوضح رئيس الكنيست السابق، أنه "من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، وضع توقعات حول سياسة الضم، لأنه لا توجد شفافية في هذه الخطة. لا أحد يعرف ذلك بالتفصيل".

وأعلن نتنياهو في وقت سابق، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الحالي، في الوقت الذي أعلنت السلطة الفلسطينية، في الـ 19 من شهر مايو المنصرم، أنها في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين "الأمريكية والإسرائيلية".