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روسيا تستنكر اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية

  • فلسطين اليوم - موسكو
  • 20:59 - 04 يوليو 2020
موسكو موسكو
تقارير
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أعربت موسكو، اليوم السبت، عن رفضها اتهامات واشنطن لروسيا بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وأكدت أن نشاط روسيا الطبي البيولوجي، يحمل طبيعة سلمية بحتة.

وقالت الخارجية الروسية، إن "نشاطات روسيا في المجال الطبي الحيوي، ذات طبيعة سلمية بحتة وتتوافق تماما مع التزامات اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وهذا ما تؤكده المعلومات التي تقدمها بلادنا سنويا ضمن تدابير بناء الثقة في إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

وأضاف أن "مثل هذه المزاعم الأمريكية، ليست إلا محاولة دورية لإشغال المجتمع الدولي وصرف انتباهه عن أنشطة الولايات المتحدة المبهمة في هذا المجال الحساس".

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