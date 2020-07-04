استقبل احدث تردد قناة تويلف عربية 12 Arabia الجديد 2020 نايلسات

يبحث الكثير عن تردد قناة 12 عربية تويلف الفضائية 2020 الجديد على قمر نايل سات 2020، حيث أعلن إدارة القناة مؤخرًا عن تغيير ترددها وتجديده في ظل سعيها لإرضاء المتابعين وتقديم صورة بجودة أفضل، إلى جانب استمرار جهود المحطة العراقية؛ لتقديم خدمة جيدة إلى متابعيها.

واعتذرت قناة 12 العربية العراقية، من جمهورها لقيامها بتحديث التردد بشكل متكرر الفترة الماضية، حيث اشتكى المتابعون بأن الترددات الجديدة لا تعمل في دول شمال أفريقيا إنما في آسيا فقط.

استقبل تردد قناة 12 العربية العراقية 2020

وكانت قناة 12 عربية قد بثت تقريرا حول زيارة وزير الشباب والرياضة الأستاذ عدنان درجال إلى محافظه بابل للاطلاع على الوضع الرياضي والمعوقات التي تواجه الحركة الرياضية، داعية لضبط تردد 10815H.

وتقدم قناة تويلف عربية برامج تتعلق بجميع القضايا التي تهم المواطن العراقي خاصة والعربي بشكل عام، من خلال لقاءات حصرية مع المسؤولين من أجل إيصال صوت الناس إلى الحكومة وكل الجهات المعنية.

تحديث تردد قناة تويلف عربية 2020

وتضم القناة نخبة من أبرز المذيعين العراقيين بالإضافة إلى مرسلين في كل المحافظات والمناطق؛ في مسعى منها لعدم ترك أي حدث إلا تضعه أمام عيني المشاهد؛ كي يكون له كلمة في الأحداث الجارية في الميدان المحلي والعالمي.

وعرضت المحطة ذاتها، تقريرا مثيرا حول موضوع الكلاب الضالة، ونظمت زيارة إلى مديرية بيطرة بابل وأجرت لقاء مباشرا مع مديرها حول سبب زيادة عددها في العراق، مؤكدة وجود كل جديد على تردد قناة 12 عربية.

استقبل احدث تردد قناة تويلف 12 العربية 2020

التردد 12604

عمودي

معدل ترميز 27500

استقطاب 7/8

إلى هنا نصل بكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى نهاية مقالنا احدث تردد قناة 12 عربية تويلف الفضائية 2020 الجديد، وسنرفق لكم في مقالات اخرى العديد من الترددات المهمة التي يتابعها المشاهدين.