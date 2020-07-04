ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وقفة احتجاجية في دبلن الايرلندية رفضا لمخطط الضم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:07 - 04 يوليو 2020
دبلن دبلن
تقارير
جوال
مشاركة

تظاهر العشرات، اليوم السبت، في العاصمة الايرلندية دبلن في وقفة احتجاجية ضد مخطط الضم "الإسرائيلي"، بمشاركة المؤسسات والجمعيات الايرلندية المتضامنة مع فلسطين، وبعثة دولة فلسطين وعدد كبير من أبناء الجالية ومبعدي كنيسة المهد في ايرلندا.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، وشعارات تندد بنظام الأبارتايد الاسرائيلي في فلسطين، داعين الحكومة الايرلندية الجديدة إلى دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة مخطط الضم، واتخاذ اجراءات ملموسة على الأرض.

ودعا المتظاهرون، ايرلندا للضغط باتجاه استكمال العمل على قانون تجريم ومنع دخول بضائع المستوطنات بتاتا إلى السوق الايرلندية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات