د. عواد: طلبة الخليل قدموا أول امتحان في الثانوية العامة ونطمأن الطلبة من النتائج

بدأ طلبة الثانوية العامة "الفروع المهنية" في محافظة الخليل اليوم السبت تقديم امتحانات "التوجيهي" استثنائيًا بعد مرور أيام عدة على انتهاء تقديم امتحانات الثانوية العامة في فلسطين.

وأوضح مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم برام الله د. محمد عواد أن طلبة الفروع المهنية (الفرع التكنولوجي – الفرع الزراعي) بدأوا اليوم تقديم أول امتحان لهم في الثانوية العامة.

وأشار د. عواد في تصريح لـ "فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن تأخر تقديم امتحانات الثانوية العامة في الخليل كان بسبب الظروف الصعبة والخطيرة التي مرت بها المحافظة لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

ولفت إلى أن تقديم الامتحانات سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، مبينًا أن (اليوم السبت – وغدًا الاحد – والاثنين) سيتم تخصيصهم لامتحان التكنولوجيا للتطبيق العملي، أما (الأربعاء والخميس) سيتم تخصيصهم للتدريب العملي في الفرع الزراعي.

اعلان نتائج الثانوية العامة

وحول موعد الانتهاء من التصحيح أكد د. عواد أن محافظة الخليل جزء لا يتجزأ من فلسطين وستكون حاضرة في نتائج الثانوية العامة شأنها شأن القدس وغزة والضفة المحتلة.

وقال: من غير المقبول أن يتم الاعلان عن الانتهاء من تصحيح الامتحانات في غزة وزملاء في الخليل بدأوا للتو تقديم الامتحانات بسبب ظروف كورونا"، مشددًا على ضرورة الالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بعيدًا عن الأجواء السياسية.

وفيما يتعلق بموعد اعلان نتائج الثانوية العامة أشار د. عواد إلى أن النتائج ستحدد من قبل رئيس الوزراء ووزير التعليم منتصف الشهر الحالي، مبينًا أن فيروس كورونا لن يؤثر ولن يعيق اعلان نتائج الثانوية العامة مطلقًا.

وطمأن د. عواد طلبة الثانوية العامة الذين اشتكوا من صعوبة بعض الامتحانات لا سيما الفيزياء والرياضيات، قائلًا: انتظروا موعد اعلان النتائج ونطمأن الجميع".

يُشار إلى أن 78400 طالب وطالبة أدوا، امتحانات الثانوية العامة هذا العام (1441ه – 2020م) في فلسطين ضمن إجراءات احترازية ووقائية مشددة، من فيروس كورونا (كوفيد19)