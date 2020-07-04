بيان توضيحي للبنك الإسلامي الفلسطيني بشأن خلل الصرافات الآلية

أصدر البنك الإسلامي الفلسطيني، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن الخلل الذي أصاب الصرافات الآلية خلال صرف رواتب الموظفين قبل عدة أيام.

وقال البنك في بيانه: إنه "وخلال قيام الشركة المزودة لنظام إدارة الصرافات الآلية بالتحديث على النظام لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتطويرها، حدث خلل جزئي في النظام أدى إلى السماح بسحب مبالغ أكثر من المطلوب لدى قيام بعض العملاء بعمليات سحب من خلال الصرافات".

وتقدم البنك بالاعتذار من عملائه عن هذا الخلل "الخارج عن إرادته والناتج عن التحديث والذي لم يؤثر سلبًا على أي من عملائه الذين لم يقوموا بالسحب أو على أرصدتهم".

وأكد أنه تم استدراك ومعالجة هذا الخطأ بشكل سريع، وعادت الصرافات الآلية للعمل بشكل سليم دون أي خلل.

كما أكد أن ما جرى من خلل لم ولن يؤثر على أعماله وخدماته ومصالح المودعين وجمهور المتعاملين، موضحًا أن ما حصل هو خطأ تقني وأنه سيعمل مع الشركة المزودة على تفادي تكراره في المستقبل.

وشكر البنك الإسلامي الفلسطيني، العملاء الذين قاموا بإعادة المبالغ الزائدة التي استلموها بطريق الخطأ مثمنًا روح الأمانة العالية وحسن تعاملهم.