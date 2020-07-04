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الجهاد الإسلامي: عودة رفات شهداء الجزائر بشارة أمل على طريق تحرير فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:42 - 04 يوليو 2020
الجزائر تستعيد رفات 24 من ثوار وقادة المقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسي (2) الجزائر تستعيد رفات 24 من ثوار وقادة المقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسي (2)
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وجهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، التحية للشعب الجزائري الذي يستقبل رفات عدد من شهدائه بعد عقود من التحرير.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: تابعنا بفخر واعتزاز فرحة الشعب الجزائري المجاهد باستعادة رفات عدد من شهدائه الأبرار الذين احتجزتهم فرنسا لعقود طويلة بعد تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي الذي ارتكب جرائم فادحة بحق الجزائر وشعبها الذي انتصرت إرادته على جبروت المستعمر المحتل.
وأضافت: "إن فرحة الجزائريين هي بشارة أمل على طريق الوصول لفرحنا الكبير بتحرير فلسطين "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله".
وتوجهت الحركة بالتحية لأحرار الجزائر وعائلات شهدائها المجاهدين، متقدمة بالتهنئة باستعادة رفات آبائهم وأجدادهم المجاهدين الذين ستحضنهم أرض الجزائر التي تخضبت بالدماء الطاهرة.

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