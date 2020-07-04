فلسطيني في السعودية ينجح بصناعة جاهز خاص بالتعقيم من فايروس كورونا

استطاع المهندس الفلسطيني محمد أنور علوان صناعة جهاز خاص بالتعقيم مِن فايروس كورونا، استغرق صناعته ٢٠ يوما وقام بإهدائه للسفارة الفلسطينية بدولة السعودية .

يقول المهندس علوان: "يتكون الجهاز من هيكل معدني مقاوم للصدأ مغطى بالواح من الألمنيوم المقاومة للحرارة والحريق، مشيرا إلى أن الجهاز يتكون أيضا من أجهزة استشعار للحركة من اجل العمل بشكل ذاتي بالإضافة لرشاشات من "الاستلنس "لتحويل المحلول المطهر الى رذاذ وبخار.

وأضاف علوان : الهدف من هذا الجهاز هو المساهمة من اجل مكافحة كوفيد19 وزيادة الوعي العربي بان التعقيم اسلوب حياة بعد هذه الجائحة، مبينا أن فكرة هذا الجهاز جاءت مع الحاجة لاستمرار الحياة مع كورونا وما بعدها ، خاصة أن هناك عدد من الوفيات والاصابات بهذا الفايروس من الفلسطينيين المقيمين بالسعودية .

وتابع قائلا :" وضع الفلسطينيين المقيمين بالسعودية في وقت حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، له مكانه خاصة عن سائر الجنسيات الاخرى من حيث المعاملة و الصحة والتعليم .

وفي نهاية حديثه أوضح انه وفي ظل ظروف جائحة الكورونا فقد كانت المملكة العربية السعودية الاولى في تقديم مساعدات للصحة الفلسطينية و إعفاء المقيمين المتخلفين ممن يقيم على أراضيها من فحص وعناية في حالة الاصابة بالمرض.