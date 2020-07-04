موسكو: ليس كل طالبان طيبون ومسالمون فهناك شريحة خطيرة متطرفة

حذر دبلوماسي روسي رفيع المستوى من تولي حركة طالبان زمام الأمور في أفغانستان وتحولها إلى جزء أساسي من حكومة الائتلاف.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان مدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية زامير كابولوف: "إن حركة طالبان يمكن أن تعود إلى السلطة في أفغانستان كجزء من حكومة ائتلافية، أما محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة فستحول المجتمع الدولي كله ضد الحركة".

وأضاف: "أنا لا أقول أن كل طالبان طيبون ومسالمون، هناك شريحة خطيرة من المتطرفين الذين لديهم منطق خاص بهم، هم يقولون – يا جماعة، لماذا يجب أن نتفق مع تلك الدمى؟ إذا صعّدنا الضغط وقاتلنا لسنتين فسيهرب الأمريكيون على أي حال وسنأخذ كل شيء دفعة واحدة، وليس جزءا فقط".

وشدد كابولوف في الوقت نفسه على أن الجزء "المتعقل" من "طالبان" يفهم أنه في حال الإقدام على مثل هذه المحاولات للاستيلاء على السلطة، "سيكون الجميع بما في ذلك روسيا، ضدهم".

يُشار إلى أن حركة طالبان وقعت مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإحلال السلام في أفغانستان.

ووفقًا لاتفاق الدوحة ستسحب واشنطن جنودها من أفغانستان في غضون 14 شهرا، مقابل ضمانات أمنية من "طالبان"، وتعهدها بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.