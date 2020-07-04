يبحث جمهور كرة القدم في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يحل النادي الملكي ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس”، اليوم الأحد الموافق 5/7/2020، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورت HD 3، المالك الحصري لنقل الدوري الإسباني، ويدخل المارنجي اللقاء وله هدف وحيد وهو الفوز بالثلاث نقاط لمواصلة الطريق نحو اللقب الغالي، فهو يحتل الصدارة الآن برصيد 74 نقطة جمعهم من خوض 33 لقاء، حقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 61 هدف وتلقت شباكه 21 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراة أتلتيك بيلباو في الدوري اليوم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري اليوم

حراسة المرمى “تيبو كوارتوا”.

خط الدفاع “مارسيلو،رافائيل فاران،سيرجيو راموس،داني كارباخال”.

خط الوسط “توني كروس،كاسيميرو،فيدريكو فالفيردي”.

خط الهجوم “إيدين هازارد،كريم بن زيما،جاريث بيل”.

أما الفريق صاحب الملعب اليوم أتلتيك بيلباو، فيدخل المباراة ساعي إلي الفوز على البطل ولما لا فالفريق يسير بخطى جيدة في الدوري حتى الآن، فهو يحتل المركز الثامن برصيد 48 نقطة جمعهم من خوض 33 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر في 9 لقاءات، سجل لاعبوه 38 هدف وسكنت شباكه 28 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق أتلتيك بيلباو في مباراة الريال اليوم في الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع لفريق أتلتيك بيلباو في مباراة ريال مدريد في الدوري

حراسة المرمى “أدناي سيمون”.

خط الدفاع “اتيغو ليكوي،يراز ألفاريز،إيتيغو ما رتينيز،يوري برشيش”.

خط الوسط “أوهيان سانسيت،أنغو قرطبة،راؤول غارسيا”.

خط الهجوم “إينياكي وليامس،إيكارمونياين”.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري والقنوات الناقلة

تنقل جميع مباريات الدوري الإسباني بصورة حصرية على قنوات بي إن سبورت في المنطقة العربية، ومباراة اليوم سوف تنقل على بي إن HD 3، اليوم الأحد الموافق 5/7/2020، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.