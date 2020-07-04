وزير الدفاع التركي يوجه رسالة قوية لمصر

وجه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم السبت، رسالة قوية إلى جمهورية مصر العربية مؤكدًا أن تركيا تقف مع الليبيين ولن تتراجع عن موقفها مطلقًا.

وجاءت رسالة آكار خلال زيارته للجنود الاتراك قبالة سواحل ليبيا على سفينة "TCG Giresun" الحربية وسط البحر المتوسط.

وقال آكار: "نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف".

يُشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الجمعة، وصول وزير الدفاع التركي إلى ليبيا بهدف مواصلة التعاون القائم والتنسيق الأوثق.

وأقيم حفل استقبال عسكري للوزير التركي في مطار معيتيقة الدولي، بحضور نائب وزير الدفاع الليبي صلاح الدين عبد الله النمرس، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق محمد شريف، وقائد البحرية عبد الحكيم أبو حلي وسفير تركيا لدى طرابلس وغيرهم من المسؤولين الأتراك والليبيين.