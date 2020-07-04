فيديو كليب أصالة نصري يثير الجدل

أثار فيديو كليب أصالة نصري جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي لا سيما في مصر ودول الخليج جدلًا كبيرًا لأسباب وتوجهات سياسية بعيدة عن الحيادية المطلقة.

ويحظى فيديو اصالة على اهتمام كبير ومتابعة عالية جدًا من قبل جمهورها ومتابعيها في الوطن العربي إلا أن عدد كبير منهم سخروا من بعض المشاهد والمقاطع والصور متهمين اصالة بعدم الانصاف والتحزب لجهة سياسية معينة.

وردود الأفعال السلبية كانت لأسباب مختلفة منها نشر صورة القائد الوطني العربي الكبير الليبي عمر المختار، ثم حذفها ونشر صورة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، ثم اتباع ذلك بكلمة أنا خليفة ربنا.

فيديو كليب أصالة نصري

كما تضمن فيديو الكليب صور لحكام وملوك دول الخليج العربي.

كليب أصالة نصري مثال لعملية التأطير في توجيه الجمهور. صورة السيسي تنبثق عن صورة عمر المختار بكل وقاحة وبالخلفية تغني "أنا بدافع للنهاية أنا خليفة ربنا"! وصورة أنور السادات عرّاب "معاهدة السلام" مع الاحتلال تتزامن مع عبارة"أنا السلام"!تلميع مجرم وتجارة دين وتزييف وعي وتشويه تاريخ! pic.twitter.com/bJGYbBqHsw — مُنى حوّا (@MunaHawwa) July 4, 2020

أحد النشطاء علق بالقول: كليب أصالة نصري مثال لعملية التأطير في توجيه الجمهور

وأضاف: "صورة السيسي تنبثق عن صورة عمر المختار بكل وقاحة وبالخلفية تغني "أنا بدافع للنهاية أنا خليفة ربنا"! وصورة أنور السادات عرّاب "معاهدة السلام" مع الاحتلال تتزامن مع عبارة "أنا السلام"! تلميع مجرم وتجارة دين وتزييف وعي وتشويه تاريخ!

بينما علق ناشط أخر بالقول: "فيديو كليب أصالة نصري تضمن صورًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملوكًا وحكام خليجيين يثير موجة من الردود الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الست اصالة وقفت ضد الحيوان رئيسها وبتغني لباقي الحيوانات".