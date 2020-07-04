مدى: ارتفاع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين خلال حزيران الماضي

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، العشرات من الاعتداءات على الخطيرة على الحريات الاعلامية في فلسطين خلال شهر (6/حزيران-2020) ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلية معظمها.

ووثقت "مدى" في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، ما مجموعه 58 اعتداء، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 48 اعتداء منهم، فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة بالضفة الغربية وقطاع غزة 9 انتهاكات، وارتكبت شركة فيسبوك انتهاكا واحداً.

ورغم ان عدد الانتهاكات الاجمالي في شهر حزيران (58 اعتداء)، لكنه كان أقل من مجمل الانتهاكات في شهر أيار الذي سبقه (74 انتهاكا).

وأشارت إلى أنه من المهم لفت الانتباه الى أن أكثر من 62% من الانتهاكات التي كانت ارتكبت خلال شهر ايار، ارتكبتها شركة فيسبوك (46 انتهاكا)، حيث هبطت الى انتهاك وحيد ارتكبته فيسبوك في شهر حزيران، ولكن وبموازاة ذلك فان ارتفاعاً شديدا طرأ على عدد الانتهاكات الاسرائيلية خلال حزيران ما أبقى عدد الانتهاكات ضمن المستويات العالية جداً.

الانتهاكات الاسرائيلية:

صعدت قوات الاحتلال خلال شهر حزيران من اعتداءاتها على الصحافيين/ات ووسائل الاعلام في فلسطين، وذلك في محاولة للتعتيم على احتجاجات فلسطينية سلمية، اتسعت دائرتها هذا الشهر رفضا لمساعي سلطات الاحتلال الاسرائيلية لمخططات الضم في الضفة الغربية.

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال حزيران ما مجموعه 48 اعتداء ضد صحافيين/ات ووسائل اعلام، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 166% عن مجموع الاعتداءات الاسرائيلية التي وقعت في الشهر الذي سبقه والتي بلغت 18 اعتداء.

وشكلت عمليات المنع من التغطية، واستهداف صحافيين لابعادهم عن اماكن الاحداث للحيلولة دون تغطيتها، حوالي 65% من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية التي سجلت خلال حزيران (29 انتهاكا)، اضافة الى ابعاد الصحفية سندس عويس عن المسجد الاقصى لمدة ثلاثة شهور، ما يعني منعها من تغطية جميع الاحداث في احدى اكثر النقاط حساسية وسخونة طوال هذه المدة، وذلك الى جانب إصابة ثلاثة صحافيين بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، واعتقال صحفيين اثنين، وغيرها من الانتهاكات التي اعتادت قوات وسلطات الاحتلال ارتكابها.